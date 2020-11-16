Пользователи Сети высмеяли лишние килограммы экс-премьера Украины Гончарука

Интернет-пользователи высмеяли бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука за лишние килограммы, которые они увидели на его фото из США.

Интернет-пользователи высмеяли бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука за лишние килограммы, которые они увидели на его фото из США.

Экс-премьер Украины, который уехал на несколько месяцев в Соединенные Штаты, опубликовал на своей странице в Facebook фото с американского пляжа. Гончарук подписал под снимком, что это Рехобот-Бич в штате Делавэр, где представитель Демократической партии Джо Байден провел свой первый уикенд после президентских выборов.

Интернет-пользователи посмеялись над новым фото Гончарука, указав ему на прибавку в весе.

"Ох и накушал харизму!" — отметил один из комментаторов.

"Алексей, тебя очень разнесло, занимайся спортом", — написал еще один пользователь Сети.

Также в комментариях к снимку украинскому политику порекомендовали похудеть, иначе он "не поместится в самолет", когда будет возвращаться домой.