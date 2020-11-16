"Не просто Мария": профайлер заметил признаки спецподготовки у Певчих

Глава отдела расследований ФБК (признан иностранным агентом в России) Мария Певчих могла проходить специальную подготовку.

Глава отдела расследований ФБК (признан иностранным агентом в России) Мария Певчих могла проходить специальную подготовку.

Девушка обладает качествами, которые нехарактерны для человека, непривыкшего к выступлениям на публике. Такое мнение высказала профайлер Светлана Грунина, проанализировав поведение Певчих во время эфира "Навальный LIVE". По словам эксперта, у нее хорошо поставлена речь, девушка не запинается и выступает перед зрителями как "прекрасный переговорщик".

"Тот самый случай, когда абсолютно непубличный человек обладает совершенно потрясающими качествами публичного человека. Такое ощущение, как будто ее долго к этому готовили", — цитирует профайлера "ПолитЭксперт".

Кроме того, во время эфира пользователи не задавали Певчих вопросов, которые смутили бы ее или заставили проявить малейшую неуверенность мимикой или жестами. Грунина считает, что девушка может оказаться "не просто Марией", поскольку ее личность до сих пор остается загадкой для общества.

Член экспертного совета при Государственной думе по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян, в свою очередь, заявил о высокой вероятности того, что Певчих могла быть завербована западными спецслужбами, а также иметь отношение к "отравлению" блогера Алексея Навального. Девушка вместе с пятью другими людьми сопровождала Навального во время поездки, когда ему стало плохо, передает телеканал "360".