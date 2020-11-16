Белорусский политолог предсказал постепенный разворот Украины к РФ

По словам Алексея Дзерманта, в стране растут пророссийские настроения из-за разочарования общества в действующей власти.

Сейчас украинские власти переживают кризис доверия со стороны граждан, которые разочарованы политикой президента страны Владимира Зеленского. Это приводит к росту пророссийских настроений, утверждает белорусский политолог Алексей Дзермант.

Кроме того, разочарованы действующими властями и оппозиционные партии, количество которых растет, продолжил Дзермант. Постепенно они начинают смотреть в сторону России.

К тому же не все пророссийские элиты покинули Украину, а некоторые проукраинские группы настроены не так враждебно по отношению к Москве. По словам политолога, таких, как глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, в стране достаточно.

На вопрос о том, насколько они готовы к конструктивному взаимодействию, Дзермант заметил, что ситуация будет зависеть от целого ряда факторов.

«Тенденции есть. Другое дело — это влияние Запада, особенно если к власти в США придет [кандидат от Демократической партии — прим. ред.] Джо Байден. Они же будут снова усиливать напряжение. Так что это дело как минимум не ближайшего будущего. Но в долгосрочной перспективе такие шансы есть, и силы политические есть, которые этим смогут заняться. Не все там потеряно, просто нужно ждать, активно взаимодействовать, пока ничего не решено до конца», — отметил он.

Ранее в беседе с «Политикой Сегодня» зампред Общественной палаты Республики Крым, политолог Александр Форманчук подставил под сомнение дальнейшую судьбу Владимира Зеленского на посту главы государства. По его словам, президентство Зеленского может закончиться досрочно.

Разочарование общества в политике украинских властей Форманчук продемонстрировал на примере «унизительного» поражения партии на региональных выборах, в которых лучшим результатом стало третье или четвертое место.

Региональные выборы на Украине прошли 25 октября. Эксперты отметили рекордно низкую явку. По официальным данным, она составила не более 37%. Партия президента «Слуга народа» также потерпела катастрофическое поражение, заявил редактор украинского издания «Страна» Игорь Гужва. В крупных городах кандидаты не вышли даже во второй тур.

Партия Зеленского «Слуга народа» потерпела катастрофическое поражение на местных выборах. Об этом заявил главред издания «Страна» Игорь Гужва. По его словам, кандидаты от «Слуги народа» на должность мэра не вышли даже во второй тур.https://t.co/qXBbwHIuCX pic.twitter.com/NKNd2I8fPX — Газета.Ru (@GazetaRu) October 26, 2020

В понедельник, 16 ноября, в стране состоялся второй тур местных выборов. Сообщается, что явка составила 24%. Из более полутора миллионов избирателей на выборах проголосовало 379 852 человека.

Явка избирателей 15 ноября составила почти 24% - "ОПОРА"https://t.co/VRHy6pSsKs — Интерфакс-Украина (@interfaxua) November 16, 2020

Всего повторные выборы мэров городов на Украине проводились в 7 областях — Волынской, Донецкой, Киевской, Одесской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой.