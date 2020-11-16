Поэты из Тамбова и Петербурга стали победителями фестиваля "Улица Блока"

Участники финального этапа фестиваля искусств "Улица Блока" дали гала-концерт в Арт-подвалах Игоря Дембовского в Петербурге 14 ноября.

Участники финального этапа фестиваля искусств "Улица Блока" дали гала-концерт в Арт-подвалах Игоря Дембовского в Петербурге 14 ноября.

Победу в конкурсе одержала команда, в которую вошли поэты Елена Луканкина из Тамбова и Анна Антоненкова из Петербурга. Номер под названием "Гофман в городе", который участницы подготовили совместно с художницей Викторией Мерецкой и музыкантом Игнатом Стромиловым, оказался лучшим.

"Работу над перфомансом осложняло то, что я живу в Тамбове, а остальная команда в Питере, но мы плодотворно работали дистанционно и в итоге воплотили всё, что задумали", — поделилась Елена Луканкина.

Фестиваль "Улица Блока" в Петербурге проводился во второй раз и собрал около 120 заявок со всех регионов России. Известно, что информационным партнером мероприятия выступила Медиагруппа "Патриот".