Делягин объяснил, почему европейский вектор для Молдавии окажется тупиком

Молдавия стала новым «приобретением» Запада, чтобы «позлить Россию», но в ЕС ей путь закрыт.

Западные страны помогали Украине «евроинтегрироваться» в 2014 году, потому что в стране были активы, которые можно было прибрать к рукам. С Молдавией такая история не повторится: самая бедная страна Европы — новое «приобретение» Запада, чтобы «позлить Россию», утверждает экономист Михаил Делягин. В Евросоюз Кишиневу вход закрыт.

«Так называемая европейская помощь Украине была вызвана тем, что там можно было что-то пограбить. А в Молдавии грабить нечего. <…> В содержательном плане Молдавия была самой бедной страной Европы до украинской катастрофы. И нет смысла принимать ее в ЕС»? — рассказал Делягин, цитирует «Экономика Сегодня».

Есть и другой путь у Молдавии в рамках «европейского будущего» — он связан с притязаниями Румынии, члена ЕС с 2007 года, на поглощение соседней республики, говорит экономист. Именно этого и желают так называемые унионисты в Молдавии, к числу которых принадлежит избранная накануне президентом Майя Санду — проевропейский политик, настаивающая на объединении страны с более успешной в вопросах «евроинтеграции», но не менее коррумпированной, Румынией.

«Есть интересы Румынии. Заканчивается финансирование Восточной Европы, денег не хватает, и эти страны "висят". Румыния — самая коррумпированная страна ЕС, и она может попробовать поглотить Молдавию в попытке выклянчить какие-то деньги у Брюсселя. Но у самого ЕС сейчас большие проблемы, поэтому румыны понимают, что это вряд ли удастся», — заявил Делягин в программе «Место встречи».

Экс-премьер Санду победила во втором туре выборов президента с 57,7% голосов. У действующего лидера Молдавии Игоря Додона 42,2%. Санду считает европейскую модель развития «самой близкой» и в своей предвыборной программе акцентировала внимание именно на борьбе с коррупцией.

Первый тур выборов в Молдавии прошел 1 ноября не без происшествий. Сторонники Санду и националисты блокировали жителям Приднестровья доступ к избирательным участкам, что вполне закономерно — будущий президент обещает «жесткость в вопросе приднестровского конфликта» и выступает за вывод российских миротворцев из региона. Подробнее о том, чем еще известна Санду и какие «темные пятна» скрывает ее политическая биография, читайте в нашей статье.