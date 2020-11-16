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19:43   16 Ноября 2020
Политика

Политолог Дудчак рассказал о преимуществе оптимизации штата для госаппарата

Политолог Дудчак рассказал о преимуществе оптимизации штата для госаппарата

Оптимизация штата госслужащих оздоровит структуру российских министерств и ведомств, заявил политолог и экономист Александр Дудчак.

Главы федеральных министерств и ведомств должны направить предложения об оптимизации штатной численности и структуры в аппарат правительства и Министерство финансов РФ до 20 ноября этого года.

Дудчак считает, что административную реформу необходимо проводить, отталкиваясь от результатов анализа работы госслужащих. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в РФ должна продемонстрировать, насколько эффективно отработали аппараты, пишет "Экономика сегодня".

"Подобные реформы и изменения системы происходят обычно на базе понимания, что справляться с поставленными задачами в будущем можно более эффективно<....это позволит внедрить больше новейших технологий, которые ускоряют многие процессы и экономят человеческие ресурсы", — подчеркнул политолог.

С января следующего года произойдет сокращение штата центральных аппаратов федеральных органов власти на пять процентов, а сотрудников территориальных органов сократят на десять процентов.

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#министерства #коронавирус #дудчак

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