Политолог Дудчак рассказал о преимуществе оптимизации штата для госаппарата
Оптимизация штата госслужащих оздоровит структуру российских министерств и ведомств, заявил политолог и экономист Александр Дудчак.
Главы федеральных министерств и ведомств должны направить предложения об оптимизации штатной численности и структуры в аппарат правительства и Министерство финансов РФ до 20 ноября этого года.
Дудчак считает, что административную реформу необходимо проводить, отталкиваясь от результатов анализа работы госслужащих. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в РФ должна продемонстрировать, насколько эффективно отработали аппараты, пишет "Экономика сегодня".
"Подобные реформы и изменения системы происходят обычно на базе понимания, что справляться с поставленными задачами в будущем можно более эффективно<....это позволит внедрить больше новейших технологий, которые ускоряют многие процессы и экономят человеческие ресурсы", — подчеркнул политолог.
С января следующего года произойдет сокращение штата центральных аппаратов федеральных органов власти на пять процентов, а сотрудников территориальных органов сократят на десять процентов.