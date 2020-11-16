В России введут новый подход к лечению пациентов с коронавирусом

Новый и эффективный подход к лечению больных коронавирусной инфекцией разработали в Министерстве здравоохранения РФ.

Новый и эффективный подход к лечению больных коронавирусной инфекцией разработали в Министерстве здравоохранения РФ.

В первую очередь в стационарах начнут разворачивать койки для первичного приема пациентов с COVID-19. Благодаря этому лечение на дому останется в прошлом, заявил Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

По его словам, пациентов при первичном приеме следует распределять или на койки, оснащенные кислородом, или на реанимационные койки. Мурашко подчеркнул, что преимущество нового подхода заключается именно в этапности лечения. Так, выздоравливающих могут перевести на долечивание в санаторно-курортные учреждения или профилактории.

Роспотребнадзор рассказал, в каких регионах России складывается самая сложная ситуация с коронавирусом. Отмечается, что только в двух субъектах рост замедляется, передает телеканал "360".