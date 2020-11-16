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19:40   16 Ноября 2020
Политика

Россия подпишет соглашение с Суданом о размещении пункта обеспечения ВМФ РФ

Россия подпишет соглашение с Суданом о размещении пункта обеспечения ВМФ РФ

Президент России Владимир Путин принял предложение членов правительства подписать соглашение с Суданом о размещении там пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ.

Кабинет министров России ранее предложил главе государства подписать документ о размещении на территории Судана пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ.

Российский лидер одобрил эту инициативу и постановил Минобороны от лица РФ подписать документ с представителями суданской стороны. Текст соответствующего распоряжения, подписанного президентом в понедельник, 16 ноября, был опубликован на официальном портале правовой информации.

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#россия #вмф #судан

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