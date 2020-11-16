Заключение социологов в Ливии назвали хладнокровным преступлением против РФ

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич обратится к ПНС Ливии с требованием освободить пленных россиян. Их удержание стало преступлением против России, пишет ФАН.

Глава ФЗНЦ Александр Малькевич обратится к ПНС Ливии с требованием освободить пленных россиян. Их удержание стало преступлением против России, пишет ФАН.

На имя премьер-министра ПНС Файеза Сарраджа и министра внутренних дел Фатхи Башаги будет отправлено открытое письмо. Его подготовил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич. Он потребует освободить социолога Максима Шугалея и переводчика Самера Суэйфана из плена.

Россияне прибыли в Триполи весной 2019 года для проведения социологической работы. Они предупредили ПНС о цели визита, но были похищены и отправлены в неофициальную тюрьму "Митига". Им так и не были предъявлены официальные обвинения. Предполагалось, что Шугалей и Суэйфан будут освобождены после завершения форума политического диалога в Тунисе 15 ноября. Однако этого так и не произошло.

" Если ответа не будет получено – значит, все, что сейчас происходит, – это хладнокровное преступление против России ", — заметил Малькевич.

В связи с этим глава ФЗНЦ напрямую обратится к руководству ПНС с требованием. Он предположил, что происходящее может быть последствием хаоса в ливийских министерствах или же целенаправленной провокацией против России с целью шантажа. Ситуация с россиянами находится под контролем МИД России.