Ливийский парламентарий заявил о возможном продлении кризиса в стране

Кризис в Ливии может продолжиться, если в результате переговоров в Тунисе не сменится состав ПНС. Об этом пишет ФАН, цитируя члена Палаты представителей Ахмада Шихуба.

Кризис в Ливии может продолжиться, если в результате переговоров в Тунисе не сменится состав ПНС. Об этом пишет ФАН, цитируя члена Палаты представителей Ахмада Шихуба.

Парламентарий считает провалом тот факт, что состав политических структур не меняется. Для этих людей собственные материальные интересы находятся выше, чем национальные. Места в Президентском совете и Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии могут занять прежние участники. В этом случае их программа не изменится, и в стране не прекратится кризис.

Народ Ливии откажется признавать легитимность организаций, если свои должности сохранят чиновники премьера Файеза Сарраджа. Шихуб надеется, что делегаты на Форуме политического диалога в Тунисе смогут избежать такой ошибки. Переговоры в соседней стране вызвали ряд нареканий, среди которых присутствие террористов и попытки подкупа уастников.