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19:20   16 Ноября 2020
Политика

Британский премьер рассказал о своем здоровье на самоизоляции

Британский премьер рассказал о своем здоровье на самоизоляции

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о своем здоровье после ухода на двухнедельную самоизоляцию.

По словам политика, ему порекомендовали уйти на самоизоляцию после контакта с зараженным коронавирусной инфекцией. Факт соблюдения социальной дистанции не имеет значения, отметил он в видеоролике, размещенном в его Twitter.

"Я здоров как бык и чувствую себя великолепно", — сказал Джонсон.

Также британский премьер напомнил, что ранее уже переболел COVID-19. Необходимо остановить распространение вируса, и добиться этого можно с помощью самоизоляции, добавил он.

Джонсон указал, что продолжит руководить правительством Соединенного Королевства посредством видеосвязи.

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#великобритания #джонсон #самоизоляция #коронавирус

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