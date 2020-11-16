Общественник емко ответил Навальному, оскорбившему врачей

Глава всероссийского движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук ответил на выпады сторонников Навального в адрес врачей, а также главы национальной медицинской палаты Леонида Рошаля.

Глава всероссийского движения "Волонтеры-медики" Павел Савчук ответил на выпады сторонников Навального в адрес врачей, а также главы национальной медицинской палаты Леонида Рошаля.

Сторонники Навального после его высказываний в сторону омских врачей, устроили травлю президенту Национальной палаты медиков Леониду Рошалю. Один из соратников блогера сравнил заслуженного врача России с нацистским преступником Йозефом Менгеле, который ставил опыты на людях в концлагерях. Глава движения "Волонтеры - медики" Павел Савчук ответил на крайне грубые высказывания навальнистов. Его слова передает газета "Взгляд".

"Нужно понимать, что каждый из нас, вне зависимости от взглядов, может оказаться в реанимации. И вокруг будут те люди, которых ты вчера обзывал. При этом они будут спасать твою жизнь несмотря ни на что", — сказал Павел Савчук.

Он подчеркнул, что нападать на медиков, которые каждый день спасают тысячи человеческих жизни — ниже некуда. И тем, кто сегодня сыплет оскорблениями в адрес врачей, стоит задуматься о том, что когда-то и им может потребоваться помощь этих самых врачей. Общественник напомнил и об акции "Мы вместе", которая во время начала пандемии коронавируса объединила более 130 тысяч волонтеров по всей стране для помощи людям.