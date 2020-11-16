Названы угрозы для России на нефтегазовом рынке в случае победы Байдена

По мнению политолога Станислава Еремеева, Россия столкнется с противодействием со стороны политики демократов.

Если кандидат от Демократической партии США Джо Байден придет к власти, то Россия столкнется с противодействием на всех рынках, включая нефтегазовый. Таким мнением на конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот», поделился политолог, доктор экономических наук, ректор ЛГУ им. А. С. Пушкина Станислав Еремеев.

Гости онлайн-эфира обсудили в студии экономические войны за рынок нефти и газа между ведущими державами мира. Как отметил Еремеев, при смене политической власти одной из стран каждое государство так или иначе оценивает потенциальные угрозы и вызовы. По этой причине к президентским выборам в США приковано пристальное внимание.

«Понятно, что Байден, представляющий партию демократов, также представляет те транснациональные корпорации, которые заинтересованы в решении целого ряда глобальных проблем. Для них сегодня интернационализация рынков является базовой задачей. Не случайно во всех предвыборных заявлениях звучала необходимость отмены решений [президента США — прим. ред.] Дональда Трампа по выходу из Парижского соглашения по климату. Также звучит "зеленая" повестка для союза сил, поддерживающих Байдена. Демократы — широкий спектр разных настроений», — объяснил политолог.

В конце октября Джо Байден заявил, что в случае победы начнет постепенный перевод энергетической отрасли страны на возобновляемые источники.

«Да, я осуществлю переход от нефтяной индустрии. С годами», — заявил он, выступая во время заключительного раунда теледебатов с Дональдом Трампом.

Эксперт Еремеев допустил, что Россия столкнется с «оппонированием» своих позиций во всех отраслях энергетического рынка. Это связано с традиционной борьбой демократов за распространение своей идеологии среди европейских стран.

«Так они поступали всегда. Но это открывает другое окно возможностей, новые отношения для России. Если США улучшат отношения с Западной Европой, то мы получим возможность продвигать свои продукты нефти и газа. Потому что альтернативы сегодня углеводороду нет в мире. Альтернативные источники тепла и света не конкурентоспособны», — не сомневается политолог.

На вопрос о том, почему российская экономическая компания «Газпром» отошла от поставок сжиженного природного газа и сосредоточилась на проектах с большими политическими рисками, как «Северный поток — 2», доктор экономических наук обратил внимание, что ни один бизнес-проект не вечен. По этой причине важно заключать новые контракты.

«СССР смог на долгосрочной основе выстроить снабжение Западной Европы газом — длительные контракты, которые сыграли положительную роль . У любого бизнес-проекта есть точки входа и выхода. Вовремя оценить риски, играть на новые предложения — задачи компании. Мы не можем однозначно предъявлять претензии “Газпрому”. Это не только экономический холдинг, это геополитический инструмент достижения интересов РФ», — объяснил гость «Патриота».

Как добавил эксперт, претензии к «Газпрому» и его менеджменту во многом обусловлены тем, что таким крупным корпорациям важно соблюдать баланс интересов между акционерами и государством.

«Позиция Германии по СП-2 такая: немцы заинтересованы в дешевом газе, но отсутствие суверенных государств Западной Европы приводит к торможению и замораживанию проектов. Старый вечный вопрос, что первичней — экономика или политика — снова становится актуальным», — подчеркнул Еремеев.

Эксперт выразил уверенность, что инвесторы «Северного потока — 2» вряд ли адресуют какие-либо штрафы к «Газпрому». По его словам, все риски понесут страховые компании.

«Наверняка мы застраховали наши риски, если кто и понесет их, то международные страховые компании. Здесь если и будут потери, то больше репарационного порядка», — заверил политолог.

Ранее в «Патриоте» политолог, директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский заявил, что «Газпрому» следует проводить более эффективную информационную политику, чтобы решить вопрос по «Северному потоку — 2» в свою пользу.