Избранный президент Молдавии Санду рассказала о планах на новом посту

Избранный президент Молдавии Майя Санду поделилась планами на будущее и рассказала о первых шагах на новой должности.

Избранный президент Молдавии Майя Санду поделилась планами на будущее и рассказала о первых шагах на новой должности.

По словам Санду, после вступления в должность президента республики она проведет консультации с парламентскими партиями по решению основных проблем Молдавии. Необходимо привлечь и перераспределить денежные средства, которые потратят на нуждающихся во время кризиса, подчеркнула она.

Ранее ЦИК Молдавии сообщил, что по результатам обработки бюллетеней во втором туре президентских выборов одержала победу экс-премьер республики и лидер партии "Действие и солидарность" Майя Санду. Она заручилась поддержкой 57,75% избирателей.

Действующий глава Молдавии Игорь Додон заявил о своем намерении оспорить итоги выборов в суде.