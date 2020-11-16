МИД РФ заявил о готовности помочь Сирии в восстановлении объектов наследия

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова оказать помощь в восстановлении объектов культурного наследия Сирии.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова оказать помощь в восстановлении объектов культурного наследия Сирии.

Международное сообщество во главе с ЮНЕСКО должно принять ряд мер с целью воссоздания объектов всемирного наследия в Сирийской Арабской Республике, которые пострадали от действий террористов, и Россия готова поспособствовать. Об этом говорится в статье главы российского дипломатического ведомства к 75-летию ЮНЕСКО.

В мае 2015 года боевики "Исламского государства" (организация запрещена на территории РФ) захватили город Пальмира, археологические памятники которого с 1980 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 2 марта 2017 года Пальмира была освобождена от террористических группировок, заминировавших ее историческую часть и жилые кварталы.