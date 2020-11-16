В США назвали Россию великой страной и осудили Байдена

Россия вернулась к режиму великой державы, а Джо Байден — к холодной войне, пишет американский ученый Дуг Бэндоу.

Россия вернулась к режиму великой державы «а-ля 1914 год», настаивая на том, чтобы ее интересы учитывались, границы были безопасными, а статус уважался, пишет американский журнал The American Conservative. Такое мнение выразил Дуг Бэндоу — старший научный сотрудник Института Катона, экс-помощник президента Рональда Рейгана.

Бэндоу осудил враждебную антироссийскую риторику демократа Джозефа Байдена, взявшего большинство голосов выборщиков на выборах президента США. Пару недель назад в интервью журналу «60 минут» Байден заявил, что «самая большая угроза для Америки сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и наших альянсов — это Россия».

«Неудивительно, что Кремль никак не прокомментировал его победу. Единственным разумным ответом было бы оскорбление. <…> Владимир Путин — национальный лидер, твердо решивший отстаивать свои интересы, интересы своих сторонников и интересы своей страны», — сказано в статье The American Conservative.

Хотя русские считают себя частью Западной и христианской цивилизации, пишет Бэндоу, многие «не идентифицируют себя с либеральным консенсусом Запада». Демократическая партия США сколько угодно может быть «в истерике» по поводу Путина, но Байдену еще не поздно стремиться к коллегиальности и миру с Россией, полагает автор.

К тому же, предпосылки к сотрудничеству есть: в 2013 году вице-президент Байден встречался с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Это были двусторонние переговоры на Мюнхенской конференции по безопасности. А в начале и конце 1980-х годов он посещал Москву по приглашению советского руководства, был принят Алексеем Косыгиным и Андреем Громыко — обсуждалась разоруженческая проблематика.

Но свой дипломатический опыт Байден перечеркивает далекими от дипломатии публичными рассуждениями. К тому же, Россия настроена гораздо более дружелюбно к США, а ключевые лица страны не бросаются громкими антиамериканскими заявлениями, отмечается в статье издания.

«К сожалению, разум Байдена, похоже, заперт в парадигме Холодной войны, которая закончилась три десятилетия назад. <...> Обновленная российская империя остается русофобским кошмаром, а не врагом США», — констатирует колумнист американского журнала.

Крым Бэндоу называет «исторической частью России», переданной Украинской ССР во время борьбы за власть после смерти Иосифа Сталина. Его жители, пишет колумнист, поддержали присоединение к России в 2014 году, которое было вызвано «важностью обеспечения безопасности военно-морской базы РФ в Севастополе от нового, поддерживаемого США украинского правительства».

Истерию о «российской аннексии», которую начали разыгрывать заинтересованные в конфронтации с Россией западные политики, автор The American Conservative называет необоснованной: заявлялось, что Москва угрожает безопасности Европы, но не объяснялось, каким образом.

«Москва создавала беспокойство в других странах, в основном в Прибалтике, но не проявляла интереса к полномасштабной конфронтации, не говоря уже о войне, с Европой и США. Контроль над тремя маленькими разоренными странами [имеются в виду Латвия, Литва и Эстония, — прим. ред.] с враждебным большинством нерусского населения? Этот страх выглядит расчетливым и циничным, используемым для оправдания дальнейшего существования НАТО», — заявляет Бэндоу.

Рассекреченные документы показали, как американские и европейские чиновники систематически вводили Михаила Горбачева и Бориса Ельцина в заблуждение относительно перспектив расширения НАТО, отмечает колумнист. Кроме того, администрация Билла Клинтона не считала нужным привлекать Москву к решению конфликта в Югославии, вместо этого «крупнейший в мире военный альянс» начал бомбардировки страны, которая «не нападала и не угрожала ни одному члену НАТО». Результаты американской авантюры, закончившейся гибелью 4 тысяч человек, известны.

«Историческая часть Сербии [Косово, — прим. ред.] со преимущественно сербским этническим населением была оккупирована и отделена от страны без применения норм международного права», — заключил Бэндоу.

Все чаще независимые американские издания пишут о России объективно и без демонизации — совсем не так, как это принято в продемократических американских СМИ. Любопытные рассуждения о России можно найти и на страницах журнала Forbes: о том, как ввод миротворцев в Нагорный Карабах стал «дипломатической победой Москвы», читайте в нашем переводе статьи Джеймса Роджерса.