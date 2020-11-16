Появились доказательства сотрудничества Певчих с МИ6 и ЦРУ

Отсутствие Марии Певчих в медиапространстве до эпизода с "отравлением" Навального и ее публичность после могут служить указанием на сотрудничество девушки с западными спецслужбами.

Отсутствие Марии Певчих в медиапространстве до эпизода с "отравлением" Навального и ее публичность после могут служить указанием на сотрудничество девушки с западными спецслужбами.

Член экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадим Манукян выразил уверенность в том, что Мария Певчих могла быть связана со спецслужбами Запада, в частности, работать на МИ6 или даже ЦРУ, сообщает Федеральное агентство новостей.

Манукян подчеркнул, что не сомневается в причастности Певчих к отравлению блогера Алексея Навального, поскольку об этом говорит имеющаяся на сегодняшний день информация, "в том числе из инсайда спецслужб Германии".

Личность соратницы основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) стала вызывать особенно пристальное внимание СМИ после истории с "отравлением" блогера, поскольку до этого о девушке не было известно ничего. Контраст между абсолютной непубличностью Певчих до и стремительным появлением в медийном пространстве после вызывает подозрения и журналистов, и экспертов.

Напомним, 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву, Алексею Навальному стало плохо. После госпитализации в Омске блогера отправили в немецкую клинику Charite, а вместе с ним пределы страны покинула и его спутница Певчих.