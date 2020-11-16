Постпред при президенте РФ предложил Украине открыть консульство в Крыму

Украина может открыть консульство на территории полуострова Крым, считает постпред региона при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

Украина может открыть консульство на территории полуострова Крым, считает постпред региона при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

Для Киева подобное решение будет актуальным, рассказал политик изданию РИА Новости. Основаниями может стать тесное общение украинцев с российским Крымом. Каждый год более миллиона туристов из соседнего государства посещают полуостров, отметил Георгий Мурадов.

Современная украинская власть не готова к подобному решению. Управленцам необходимо "прийти в себя" и отвергнуть притязания на российские земли, добавил вице-премьер правительства Крыма.

Ранее российский артист балета Николай Цискаридзе рассказал, почему поддерживает принадлежность полуострова России.