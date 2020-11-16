Волонтеры помогли 15 770 нуждающимся петербуржцам с начала октября

Волонтеры Петербурга с начала октября оказали помощь 15 770 нуждающимся жителям города. Среди них в основном пожилые и одинокие люди, а также многодетные семьи.

Волонтеры Петербурга с начала октября оказали помощь 15 770 нуждающимся жителям города. Среди них в основном пожилые и одинокие люди, а также многодетные семьи.

С 5 октября на портале "Мы вместе" зарегистрировались 793 волонтера, сообщили в пресс-службе Смольного. Отмечается, что для получения помощи можно позвонить на горячую линию 8-800-200-34-11.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил, что штаб волонтеров проекта "Мы вместе" возобновил свою работу. Добровольцы помогают пожилым людям на самоизоляции, доставляя им продукты и лекарства. Обязательную самоизоляции в Петербурге ввели для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями с 16 ноября. Соответствующее постановление подписал Александр Беглов, передает телеканал "360".