18:21 16 Ноября 2020Политика
Путин и премьер Израиля обсудили возможные поставки вакцины от COVID-19
Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможное сотрудничество по российской вакцине от коронавируса.
Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможное сотрудничество по российской вакцине от коронавируса.
Представители стран говорили о предполагаемых поставках российского препарата и его возможном производстве в иностранном государстве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе телефонного разговора лидеры также обсудили ситуацию ближневосточного урегулирования.