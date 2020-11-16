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18:21   16 Ноября 2020
Политика

Путин и премьер Израиля обсудили возможные поставки вакцины от COVID-19

Путин и премьер Израиля обсудили возможные поставки вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможное сотрудничество по российской вакцине от коронавируса.

Представители стран говорили о предполагаемых поставках российского препарата и его возможном производстве в иностранном государстве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора лидеры также обсудили ситуацию ближневосточного урегулирования.

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#путин #биньямин нетаньяху #коронавирус

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