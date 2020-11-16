Путин и премьер Израиля обсудили возможные поставки вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможное сотрудничество по российской вакцине от коронавируса.

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможное сотрудничество по российской вакцине от коронавируса.

Представители стран говорили о предполагаемых поставках российского препарата и его возможном производстве в иностранном государстве. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора лидеры также обсудили ситуацию ближневосточного урегулирования.