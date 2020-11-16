Вассерман объяснил, почему начал «задирать голову» Порошенко

Бывший президент Украины надеется заручиться поддержкой «старого хозяина» Джо Байдена и вновь усесться в президентское кресло.

Бывший президент Украины Петр Порошенко надеется заручиться поддержкой «старого хозяина» Джо Байдена, который уже объявил себя победителем выборов в США, и вновь усесться в президентское кресло.

Такое мнение в материале для телеканала РЕН.тв высказал российский аналитик, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя активизацию деятельности Порошенко.

В США, по словам аналитика, существует понятие «октябрьский сюрприз», когда за несколько недель до президентских выборов в информационное пространство вбрасываются сведения, способные резко изменить расклад общественного мнения.

«Задолго до нынешнего октября было ясно: республиканцы разыграют то, как Байден, будучи вице-президентом, через сына получал изрядные даже по меркам США деньги с Украины, чьей политикой распоряжался после государственного переворота [2014 года — прим. ред.]», — пишет Вассерман.

Именно с этим, подчеркивает аналитик, было связано массовое досрочное голосование на президентских выборах в США по почте. Демократы стремились к тому, чтобы избиратели успели отдать свои голоса за Байдена до того, как из прессы узнают о его преступлениях. И у них это получилось – большинство отправленных по почте бюллетеней, даже если отфильтровать откровенные вбросы и подтасовки – отданы за Байдена.

«И вот задирает голову Порошенко, не только лебезивший перед Байденом по телефону (это нынче слили через депутата Верховного совета Деркача бывшие сотрудники аппарата, занимавшиеся технической стороной международной связи), но и соучаствовавший в схемах проплаты Байдену — в конечном счете из налогов, собранных в США, что делает Байдена банальным уголовником», — напоминает аналитик.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский, который уже второй год пытается «перепорошенить» предшественника, «сдулся», считает Вассерман.

Зеленский все это время пресмыкался перед республиканцем Дональдом Трампом, которому не удалось переизбраться на второй президентский срок в США и, скорее всего, не удастся остаться главой Республиканской партии. Демократы, по его словам, сочинят против Трампа больше обвинений, чем нарисовали голосов на недавних выборах, и отправят экс-президента в тюрьму.

«И что теперь Зеленскому делать? Новые провокации у берегов Крыма вроде той, какую Порошенко устроил в надежде отсрочить президентские выборы, где ему ничего не светило? Или возобновление террористической операции против Донбасса уже в полный рост, безо всяких попыток изобразить хоть один пункт Минских соглашений?», — рассуждает Вассерман.

Порошенко, по его словам, заручившись поддержкой старого хозяина, устроит в Киеве новый майдан и опять окажется в президентском кресле. Также незаконно, как он это сделал в 2014 году. И если Зеленский побоялся привлечь Порошенко к суду за очевидную коррупцию, глава «Европейской солидарности» не постесняется выдумать против нынешнего президента преступления, которых не было, предсказал Вассерман в заключение.