Представители ливийского племени Макариха обратились к гражданам страны с призывом поддержать Ливийскую национальную армию в борьбе с террористами.

Представители ливийского племени Макариха обратились к гражданам страны с призывом поддержать Ливийскую национальную армию в борьбе с террористами.

Издание Afrigate News опубликовало заявление итоговое заявление представителей ливийского племени Макариха после встречи с фельдмаршалом Халифой Хафтаром.

Представители племени Макариха подчеркнули, что именно Ливийская национальная армия является гарантом территориальной целостности государства и свободы ливийцев. Делегаты призвали соотечественников объединиться с ЛНА, чтобы завершить антитеррористическую операцию "Аль-Карама".

Накануне состоялась встреча шейхов и старейшин с главнокомандующим Халифой Хафтаром. Участники поблагодарили фельдмаршала за защиту граждан от террористов так называемого Правительства национального согласия и подтвердили, что поддерживают Ливийскую национальную армию, передает Федеральное агентство новостей.