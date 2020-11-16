Политолог объяснил, как «Газпрому» решить вопрос с СП-2 в свою пользу

В «Патриоте» выяснили, почему Польша активно выступает против строительства газопровода и что делать российской стороне.

Российской энергетической компании «Газпром» следует проводить более эффективную информационную политику. Тогда вопрос по «Северному потоку — 2» удастся решить в свою пользу. Об этом на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот», в понедельник, 16 ноября, заявил политолог, директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский.

В начале ноября «Газпром» обжаловал решение антимонопольного органа Польши UOKiK, который наложил на компанию штраф на сумму €6,5 млрд по строительству «Северного потока — 2». Под санкции также попали пять сотрудничающих с «Газпромом» европейских компаний. UOKiK потребовал расторжения партнерского договора.

По словам Пискорского, у «Газпрома», безусловно, есть «мощные» аргументы в свою пользу. Более того, на стороне компании относительно «Северного потока — 2» выступают гигантские энергетические корпорации, в частности Shell.

«С точки зрения политики думаю, что “Газпрому” стоит задуматься, как наиболее мощно провести успешную информационную кампанию, чтобы доказать, насколько выгодно приобретать газ у него. Насколько он на самом деле дешевле американского сжиженного природного газа», — полагает эксперт.

Пискорский объяснил, что сегодня в Польше практически не говорят о преимуществах российского газа над американским в силу неосведомленности. По его словам, многие забывают о первоочередных экономических функциях организации, а на первый план выносят политические отношения между странами.

«Был создан определенный имидж “Газпрома” как политического орудия России. А практически многие забывают, что это энергокомпания с экономическими задачами. “Газпром” должен более активно организовать экспертные мероприятия, с привлечением польских экспертов, которые прекрасно понимают суть этой проблемы, издания и экспертные публикации в разных польских изданиях. Это не проблема», — убежден политолог.

Тогда польское население начнет задаваться вопросами о том, почему оно покупает более дорогой газ и сотрудничает с США. В этом случае обнажилась бы политическая подоплека бойкотирования «Северного потока — 2».

Сама Польша, активно борющаяся против российских энергетических компаний, также руководствуется принципами геополитики, проводимыми США. Как объяснил гость «Патриота», экономические основы польско-американского сотрудничества были заложены еще в начале нулевых годов.

«Мы имеем дело с очень масштабным проектом. Тогда был построен специальный порт, хаб, на побережье Балтийского моря. Существует он до сих пор. Этот порт должен был стать дополнительной возможностью перебрасывания американского СПГ. А Польша, по планам стратегических кругов США, должна стать своего рода газовым хабом в Центральной и Восточной Европе», — рассказал Пискорский.

Именно из этой точки исходили все политические инициативы, например, о создании так называемого «междуморья» — геополитического проекта, призванного объединить все страны бывшего Восточного блока.

«Это все должно стать объединенной системой, газотранспортной, основанной на импорте американского СПГ. Данная стратегия реализуется политическими кругами в США. Мы не должны испытывать иллюзий, что политика поменяется после прихода [кандидата от Демократической партии США — прим. ред.] Джо Байдена и [кандидата в вице-президенты] Камалы Харрис. Это долгосрочная стратегия связана с вытеснением России с газовых рынков стран Европы, а в будущем — с ограничением влияния России на западном направлении», — объяснил эксперт.

Вместе с тем американская стратегия исключала страны так называемой «старой» Европы, среди которых — Германия, Франция, Нидерланды и другие. Последние, в свою очередь, напротив, стремятся к тесному сотрудничеству с Россией в плане газовых поставок, поскольку осознают его экономическую целесообразность.

«Блок был создан как раз, чтобы противостоять развитию отношений между ведущими странами Европы и Россией. На примере Nord Stream мы это видим. Все стало очевидным. Польша, по американским планам, возглавляет блок “новой” Европы, сильнее всех пытается вставлять палки в колеса проекту трубопровода», — не сомневается спикер пресс-конференции.

Впрочем, эксперт выразил уверенность, что в Польше найдется достаточное количество грамотных политиков, которые осознают важность хороших взаимоотношений между Россией и Польшей.

«Россия будет по-любому процветать, у нее много вариантов и направлений сотрудничества, например, азиатское. Польша — я уверен — без рационального сотрудничества с Россией не сможет развивать экономическое планирование. Польские грамотные политики в силу цензуры боятся высказывать свое мнение. Публично никто об этом не говорит», — подытожил Пискорский.

Ранее Польша обвинила Россию в попытках атаковать Варшаву на информационном поле, чтобы испортить ее репутацию. Об этом заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин, передает портал Cyber Defence 24. Он подчеркнул, что Москва якобы стремится выставить Польшу государством, постоянно сеющим проблемы в Европе.