Астролог диктовал политику Белого дома во времена президентства Рейгана

Ясновидящая Джоан Куигли диктовала политику Белого дома через экс-первую леди США Нэнси Рейган. Об этом рассказывает документальный фильм "Рейганы".

Ясновидящая Джоан Куигли диктовала политику Белого дома через экс-первую леди США Нэнси Рейган. Об этом рассказывает документальный фильм "Рейганы".

Во времена президентства Рональда Рейгана его супруга тайно встречалась с астрологом Джоан Куигли. Ясновидящая давала советы главе США через его жену, которой он особенно доверял. Несмотря на то, что Нэнси Рейган не была суеверной, она прислушивалась к Куигли. Это помогло ей выжить в качестве первой леди страны, пишет Daily Mail.

Астролога назвали "самым тщательно охраняемым секретом Рейгана". Именно она диктовала политику государства. Одним из таких случаев была отставка Дона Ригана, начальника штаба Рейгана. Политик утверждает, что тогда ясновидящая управляла каждым шагом президента.

Джоан Куигли должна была круглосуточно оставаться на связи с Нэнси Рейган. Экс-первая леди США требовала, чтобы астролог лгала, если это необходимо.