Хазин рассказал, когда произойдет новая Бреттон-Вудская конференция

По словам экономиста, мировым державам вскоре нужно будет сесть за стол переговоров.

До недавнего времени мир существовал по Бреттон-Вудской системе, несмотря на то, что отказался от нее еще в 1970-х годах. Такое мнение в беседе с изданием «Экономика Сегодня» выразил известный экономист Михаил Хазин. По его словам, в последние годы крупные корпорации и организации поняли, что долларовая система исчерпала себя.

В качестве примера специалист привел официальный сборник Международного валютного фонда (МВФ) от 2015 года, где можно найти несколько аналитических материалов на эту тему.

«Действующий руководитель МВФ Кристин Лагард недавно сказала, что старая модель не работает, и миру требуется новая. Прямым текстом сказано, что ответственность должны брать государства, являющиеся региональными центрами — те самые валютные зоны», — объяснил Хазин.

Некоторые экономисты полагают, что на резервные денежные единицы сейчас нельзя положиться. Статус таких валют подкрепляют международные договоренности, которые действуют в настоящий момент. По мнению Хазина, в ближайшие несколько лет мировые державы должны будут сесть за стол переговоров и обозначить новую систему, которая придет на смену действующей.

«Абсолютно понятно, что резервные валюты не будут выполнять свой функционал в мировом масштабе в интервале трех-пяти, по другим оценкам, 8–10, лет. После распада системы с гегемонией США ожидается "новая Ялта", по аналогу с Ялтинской конференции 1945 года», — добавил эксперт.

Впрочем, перед этим все равно должна состояться Бреттон-Вудская конференция. Хазин допустил, что ее проведу в период между 2022 и 2023 годами.