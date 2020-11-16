17:15 16 Ноября 2020Политика
Ситуацию с подкупом участников ливийских переговоров расследует ООН
Организация Объединенных Наций узнала о подкупе участников Форума политического диалога по урегулированию ситуации в Ливии, прошедшего в Тунисе.
Организация Объединенных Наций узнала о подкупе участников Форума политического диалога по урегулированию ситуации в Ливии, прошедшего в Тунисе.
В организации сообщили, что ряду участников встречи поступали предложения проголосовать за одного из кандидатов на пост нового премьер-министра Ливии. За это им обещали деньги. Детали происшествия сейчас уточняются.
В минувший понедельник, 9 ноября, в Тунисе стартовали встречи представителей Запада и Востока Ливии под эгидой ООН. В рамках переговоров обсуждаются вопросы формирования новых органов исполнительной власти. По итогам национальных выборов выдвинутые кандидаты смогут занять должности, пишет Федеральное агентство новостей (ФАН).