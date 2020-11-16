17:01 16 Ноября 2020Политика
МИД Белоруссии направил Польше запрос о выдаче основателей канала Nexta
Внешнеполитическое ведомство Белоруссии призвало польскую сторону выдать основателей оппозиционного телеграм-канала Nexta.
Внешнеполитическое ведомство Белоруссии призвало польскую сторону выдать основателей оппозиционного телеграм-канала Nexta.
Временный поверенный Польши Мартин Войцеховский провел встречу с белорусскими дипломатами. В ходе диалога сотрудники МИД Белоруссии передали ему ноту с копией направленных Генпрокуратурой запросов о выдаче авторов оппозиционного телеграм-канала Степана Путило и Романа Протасевича для дальнейшего их привлечения к уголовной ответственности.