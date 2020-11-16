Депутат Госдумы объяснил, почему россиянам важно окончание строительства СП-2

Если проект достроят, то «Газпром» принесет много денег в российскую казну.

В октябре 2020 года США расширили список санкций против российского проекта «Северный поток — 2». Отныне в него входят даже те компании, которые предоставляют оборудование или финансирование судам, строящим трубопровод. В Кремле уже назвали подобное поведение «несправедливой конкуренцией» со стороны Вашингтона.

На фоне этого многие россияне интересуются, как на их жизни отразится ситуация с «Северным потоком — 2». На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» депутат Гсодумы, зампред Комитета по энергетике Валерий Селезнев рассказал, почему необходимо продолжать бороться за окончание строительства газопровода.

«Компания "Газпром", которая и занимается строительством трубопровода, это настоящее национальное достояние, которое напрямую пополняет наш бюджет. А бюджет России сейчас состоит из нефтегазовых доходов на 40%. Поэтому каждый гражданин РФ должен понимать, что его благосостояние через расходную часть бюджета зависит от состояния дел у "Газпрома". Насколько уже эффективна часть менеджмента компании — это уже другой вопрос», — заявил парламентарий.

Также не стоит забывать и о штрафах от Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) Польши в адрес «Газпрома». 7 октября 2020 года служба оштрафовала российскую компанию на 7,6 миллиарда долларов. Представители управления объяснили это тем, что компания вместе с европейскими партнерами создала совместное предприятие для завершения постройки газопровода «Северный поток — 2», но не согласовала этот шаг с Варшавой.

Селезнев заверил, что этот случай представляет собой «юридическую ловушку». Также усложняют ситуацию новые санкции от американцев, посетовал спикер. По его словам, президент США Дональд Трамп (или Джо Байден, если победит на выборах) обязан будет подписать проект оборонного бюджета на 2021 год, в котором эти экономические ограничения уже прописаны.

«И эти санкции уже совсем другого порядка, чем были ранее. Они касаются сертификационных органов. И теперь возникает вопрос: допустим, Россия достроит "Северный поток — 2". Но что дальше? Как он будет введен в эксплуатацию, если его никто не сможет сертифицировать? Понятно, что "Газпром" сейчас работает над окончанием строительства и готовит завершение этого дела в суде. Но нужно решить и этот вопрос», — объяснил депутат Госдумы.

Польскую сторону можно понять, полагает Селезнев: Варшава играет в собственную экономическую игру, ведь страна может потерять доходы от транзита, если «Северный поток — 2» достроят и запустят.

Политическое противостояние между Дональдом Трампом и Джо Байденом вряд ли как-то отразится на строительстве российского газопровода, заключил специалист. За ними стоят полноценные политические команды и американский Конгресс, который сам планирует экономическое развитие страны в этом направлении. Победа того или иного кандидата едва ли поменяет вектор, которого сейчас придерживаются в Вашингтоне по вопросу СП-2.

«Я вообще не верю в мнение одного человека. Все равно есть некий "коллективный Байден" и "коллективный Трамп". Поэтому политика США никак не поменяется по отношению к Европе или российскому проекту. Они же отталкиваются не от нас или Европы, а от самих себя. Они преследуют свои интересы, и ничего больше», — подытожил Селезнев.

Напомним, выборы в США прошли 3 ноября 2020 года, но до сих пор не завершились. Республиканец Трамп заявляет о своей победе в Twitter, однако кандидат от Демократической партии Джо Байден обгоняет его по голосам выборщиков.

I WON THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

Газопровод «Северный поток — 2» соединит Россию и Германию: начальная точка располагается в районе Усть-Луги, Ленинградская область, а конечная — в районе Грайфсвальда, ФРГ. Две нитки трубопровода укладывают по дну Балтийского моря рядом с действующим «Северным потоком». Общая мощность проекта составит 55 миллиардов кубометров в год, а длина труб оценивается в 1200 километров.

Изначально задумывалось, что СП-2 заработает уже в 2020 году, однако из-за санкций США строительство газопровода пошло медленнее. Вашингтон, надеясь войти на европейский рынок со своим сланцевым газом, ввел ограничения против компаний, которые занимаются строительством российского проекта. Однако «Газпром» не отказался от реализации. Также среди противников — Украина. Официальный Киев боится потерять доходы от транзита газа России по своей территории.