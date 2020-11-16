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17:01   16 Ноября 2020
Происшествия

Суд арестовал имущество братьев Магомедовых стоимостью 45 млрд рублей

Суд арестовал имущество братьев Магомедовых стоимостью 45 млрд рублей

Суд наложил арест на многомиллиардное имущество совладельцев группы "Сумма" братьев Магомедовых, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Арест был наложен в ходе предварительного расследования с целью возмещения ущерба и возможной конфискации. Стоимость имущества фигурантов превышает 45 млрд рублей.

Братья Зиявудин и Магомед и еще четыре фигуранта дела обвиняются в мошенничестве и растрате. Следствие считает, что обвиняемые создали преступное сообщество, где в качестве материальной базы использовали аффилированные с ними юридические лица, входящие в состав группы "Сумма".

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#арест #сумма #магомедовы

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