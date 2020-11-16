Рар предупредил о новом геополитическом противостоянии между Западом и РФ

Майя Санду, став президентом Молдавии, развернет эту постсоветскую страну в сторону Евросоюза и НАТО. Такое мнение в личном Telegram-канале высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя итоги второго тура президентских выборов в Молдавии.

Майя Санду, став президентом Молдавии, развернет эту постсоветскую страну в сторону Евросоюза и НАТО.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя итоги, прошедшего накануне в Молдавии второго тура президентских выборов.

Участие во втором туре выборов принимали действующий глава государства Игорь Додон и бывший премьер-министр Молдавии, лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду. После того, как в стране был завершен подсчет голосов, стало известно, что за Санду проголосовали 57,75% избирателей, в то время как Додон набрал лишь 42,25% голосов.

По словам немецкого политолога Александра Рара, политика Майи Санду, может привести к усилению в Молдавии голосов тех, кто выступает за интеграцию страны в Румынию, надеясь таким образом «через заднюю дверь» проникнуть в Евросоюз. А это повлечет за собой опасность нового геополитического противостояния между Западом и Россией.

«Додон в ближайшее время объявит о внутренних переменах (повороте) в стране после президентских выборов. Речь должна пойти об усилении, а не ослаблении государственного суверенитета», — пишет также Александр Рар.

Европейский Союз и Джо Байден, который заявляет о своей победе на президентских выборах в США, будут, по мнению политолога, поддерживать Майю Санду всеми силами, если эти силы у них, конечно, найдутся.

«Как себя поведет Россия? Реально сближение Молдовы с Евразийским союзом, за что проголосовала вторая половина молдован», — пишет эксперт.

В заключение Рар отмечает нежелательность раскачивания геополитической ситуации в Молдавии на фоне событий, происходящих в Белоруссии и на Украине. Это, по словам политолога, будет «плохо».