Японские СМИ оценили выгоду Транссиба перед маршрутом через Суэц

Японский бизнес проявляет большой интерес к транспортному коридору в Европу по российским железным дорогам, а именно по Транссибирской магистрали.

Японский бизнес проявляет большой интерес к транспортному коридору в Европу по российским железным дорогам, а именно по Транссибирской магистрали.

Об этом пишет японский новостной портал Yahoo News Japan, рассказывая об успешной реализации намеченного на ноябрь-декабрь 2020 года проекта, который ранее был согласован министерствами транспорта РФ и Японии.

«18 ноября очередные «маршрутные» составы типа «блок-трэйнов» исключительно с японскими грузами стартуют по Транссибу на Европу. Японский бизнес проявляет к проекту большой интерес», — сообщает японский новостной портал.

Очередная партия японских грузов, предназначенных для отправки в Европу по Транссибу, собрана и обработана в порту Владивостока. После отправки «маршрутных» контейнерных поездов из Владивостока, они преодолеют расстояние 10 397 километров по маршруту Владивосток – Москва – Брест (Белоруссия) – Малашевичи (Польша). В конченый пункт, как ожидается японские контейнеры прибудут в конце первой декады декабря.

«Уходящими составами свои грузы по Транссибу в Европу отправляют такие крупные японские компании, как нефтехимическая корпорация Nippon Shokubai, гигант японского автостроения Honda motors, корпорация Makita Corporation, известный производитель медицинской техники Nipro Corporation — всего более 15 разных японских бизнес-структур. В проекте принимает участие и крупнейшая японская международная логистическая корпорация Nippon Express», — сообщает Yahoo News Japan.

При этом отмечается, что, по предварительным расчетам, использование российского транспортного коридора будет для японского бизнеса гораздо выгоднее, чем отправка грузов по Суэцкому каналу. По Транссибу японские грузы попадут в Европу уже через 20-27 дней, в то время, как путь по Суэцкому каналу занимает от 53 до 62 дней.

Помимо времени, японские бизнесмены сокращают и транспортные расходы. Подчеркивает автор материала.

«Почти в 1,5 раза сокращаются для грузоотправителей и транспортные расходы. Если при морском варианте в зависимости от различных условий стоимость транспортировки стандартного 40-футового контейнера в среднем составляет 5500–10 000 долларов, то в случае перевозки по Транссибу она сокращается до 4500 — 6000 долларов», — говорится в статье.

В заключение автор подчеркивает, что компания «Российские железные дороги» может полностью гарантировать отправителям надежное качество транспортировки, ее безопасность и скорость, что значительно повысило привлекательность транспортного коридора Япония – Европа по Транссибу.