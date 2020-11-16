Ученые уточнили "формулу смерти" от коронавируса

Созданную китайскими специалистами "формулу смерти" от коронавируса исследовала группа ученых из Великобритании и США. Она определяет гены, увеличивающие риск смерти от COVID-19.

Созданную китайскими специалистами "формулу смерти" от коронавируса исследовала группа ученых из Великобритании и США. Она определяет гены, увеличивающие риск смерти от COVID-19.

Умерших от коронавируса людей объединяют мутировавшие гены в хромосомах. Ученые проанализировали комбинации различных форм одного и того же гена во множестве вариантов. Одно из нарушений может быть связано с геном, отвечающим за движение крошечных волосков в дыхательных путях. Другая мутация связана с формированием этих ресничек.

Результаты этой работы пока нельзя рассматривать для практического применения. Однако исследование поможет при генетическом анализе выявлять мутации, чтобы отнести человека к группе риска.