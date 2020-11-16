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16:58   16 Ноября 2020
Весь мир

Пользователи Twitter сравнили Трампа с Гитлером из-за поста о победе на выборах

Пользователи Twitter сравнили Трампа с Гитлером из-за поста о победе на выборах

Дональд Трамп вновь заявил в Twitter о своей победе на президентских выборах, чем спровоцировал шквал саркастических и гневных комментариев пользователей соцсети.

 

Пользователь Geraldine из Пенсильвании напомнила Трампу о критическом перевесе голосов выборщиков в пользу его оппонента. Подписчица посоветовала политику обратиться за помощью.

 

Другой пользователь — dustbunny10 — оказался более категоричен в своем призыве надеть на Трампа «смирительную рубашку».

 

Jules Morgan из Вашингтона был солидарен с предыдущими ораторами, заявив о полном разрыве 45-го президента с реальностью.

 

Медик-аспирант Eugene Gu, который участвовал в успешном судебном процессе против президента США Дональда Трампа, не остался безучастным и посоветовал главе Белого дома перестать лить слезы, как младенец, и призвал смириться с поражением.

 

Wanaoni Michael провел аналогию поведения Трампа с захватом власти в Германии Гитлером. Ведь будущий вождь Третьего рейха разрушил институт выборов, устранив всех несогласных с политикой НСДАП.

 

Пользователь The Political Rants проиллюстрировал самопровозглашенную победу Трампа фото смеющихся Байдена и Обамы.

 

Жительница Великобритании charlotte, как и многие пользователи, в ответ на заявление Трампа прикрепила изображение с подсчетом голосов, преимущественно в пользу Байдена. 

 

Видеоблогер, комедийный актер и популярный в Бразилии писатель продемонстрировал абсурдность заявления Трампа тем, что назвал себя популярной в прошлом певицой Бритни Спирс.

 

JudithRavestein ответил Трампу мемом, взяв за основу кадр экранизации романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Где главный герой фильма сидит с новым пациентом (Трампом) и спрашивает, верит ли до сих пор, что президент не он.

 

Пользователи Facebook также не оставили без внимания пост Трампа, но, в отличие от аудитории Twitter, оказались более благосклонны к пока еще действующему главе Белого дома.

Pharez Okpere согласился с тем, что Трамп выиграл выборы только в соцсетях. В реальности же, напоминает пользователь, победил Байден.

Prt Scrn Facebook

MD Komol Miah призвал Трампа принять поражение, прекратить безумие и уважать демократию. Adel Hussain не согласился с большинством и назвал Трампа законным президентом страны. Karen Rosenberg поздравил с победой Трампа и написал, что американцам повезло с ним.

Действующий президент США не готов мириться с победой демократа Джозефа Байдена на прошедших выборах. Администрация сервиса микроблогов пометила пост Трампа о победе как недостоверную информацию.

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября. В битве за кресло Белого дома сражались Дональд Трамп и Джо Байден. 7 ноября Байден набрал необходимое для победы количество голосов выборщиков. Далее американские СМИ поспешили заявить о победе демократа.

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#сша #выборы #байден #трамп

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