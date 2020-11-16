Пользователи Twitter сравнили Трампа с Гитлером из-за поста о победе на выборах

Дональд Трамп вновь заявил в Twitter о своей победе на президентских выборах, чем спровоцировал шквал саркастических и гневных комментариев пользователей соцсети.

Дональд Трамп вновь заявил в Twitter о своей победе на президентских выборах, чем спровоцировал шквал саркастических и гневных комментариев пользователей соцсети.

I WON THE ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 16, 2020

Пользователь Geraldine из Пенсильвании напомнила Трампу о критическом перевесе голосов выборщиков в пользу его оппонента. Подписчица посоветовала политику обратиться за помощью.

You LOST the popular vote. You LOST the electoral college vote. You LOST 20 court challenges. YOU LOST THE ELECTION! Get help. — Geraldine (@divageraldine1) November 16, 2020

Другой пользователь — dustbunny10 — оказался более категоричен в своем призыве надеть на Трампа «смирительную рубашку».

I think it’s time for a straight jacket for you pic.twitter.com/A4NOoAGbNY — dustbunny10 ???? (@dustbunny103) November 16, 2020

Jules Morgan из Вашингтона был солидарен с предыдущими ораторами, заявив о полном разрыве 45-го президента с реальностью.

Медик-аспирант Eugene Gu, который участвовал в успешном судебном процессе против президента США Дональда Трампа, не остался безучастным и посоветовал главе Белого дома перестать лить слезы, как младенец, и призвал смириться с поражением.

Stop crying like a baby all the time and just deal with it. — Eugene Gu, MD (@eugenegu) November 16, 2020

Wanaoni Michael провел аналогию поведения Трампа с захватом власти в Германии Гитлером. Ведь будущий вождь Третьего рейха разрушил институт выборов, устранив всех несогласных с политикой НСДАП.

How Hitler seized power in Nazi Germany: 1. Create a crisis. 2. Demonize opponents. 3. Declare a state of emergency. 4. Undermine elections. 5. Make the rule of law irrelevant. 6. Rule by executive order. Number 4 is trending — Wanaoni Michael (@mike_wanaoni) November 16, 2020

Пользователь The Political Rants проиллюстрировал самопровозглашенную победу Трампа фото смеющихся Байдена и Обамы.

That moment when Trump says he won pic.twitter.com/xqohTmBBnQ — The Political Rants (@vinod_d007) November 16, 2020

Жительница Великобритании charlotte, как и многие пользователи, в ответ на заявление Трампа прикрепила изображение с подсчетом голосов, преимущественно в пользу Байдена.

Видеоблогер, комедийный актер и популярный в Бразилии писатель продемонстрировал абсурдность заявления Трампа тем, что назвал себя популярной в прошлом певицой Бритни Спирс.

I AM BRITNEY SPEARS! — Felipe Neto ???????????? (@felipeneto) November 16, 2020

JudithRavestein ответил Трампу мемом, взяв за основу кадр экранизации романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Где главный герой фильма сидит с новым пациентом (Трампом) и спрашивает, верит ли до сих пор, что президент не он.

It will take some time ... pic.twitter.com/17LjzNzHJi — JudithRavestein ???? (@JudithRavestein) November 16, 2020

Пользователи Facebook также не оставили без внимания пост Трампа, но, в отличие от аудитории Twitter, оказались более благосклонны к пока еще действующему главе Белого дома.

Pharez Okpere согласился с тем, что Трамп выиграл выборы только в соцсетях. В реальности же, напоминает пользователь, победил Байден.

MD Komol Miah призвал Трампа принять поражение, прекратить безумие и уважать демократию. Adel Hussain не согласился с большинством и назвал Трампа законным президентом страны. Karen Rosenberg поздравил с победой Трампа и написал, что американцам повезло с ним.

Действующий президент США не готов мириться с победой демократа Джозефа Байдена на прошедших выборах. Администрация сервиса микроблогов пометила пост Трампа о победе как недостоверную информацию.

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября. В битве за кресло Белого дома сражались Дональд Трамп и Джо Байден. 7 ноября Байден набрал необходимое для победы количество голосов выборщиков. Далее американские СМИ поспешили заявить о победе демократа.