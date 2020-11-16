Ученый: американские СМИ искажают факты о митингах сторонников Трампа

Ученый из Бостона Александр Шнейдер прокомментировал позицию американских СМИ при освещении политических акций в поддержку действующего президента США Дональда Трампа.

Ученый из Бостона Александр Шнейдер прокомментировал позицию американских СМИ при освещении политических акций в поддержку действующего президента США Дональда Трампа.

По его словам, необъективность журналистов просто зашкаливает. Некоторые телеканалы намеренно занизили количество митингующих на Million MAGA March более, чем в 45 раз. Кроме того сотрудники новостных агентств необоснованно обвиняли демонстрантов в расизме, сообщает издание Nation News.

Американские СМИ заявили, что в акции принимали участие не более десяти тысяч человек, хотя поддержать Трампа собрались его сторонники со всех уголков страны, утверждает профессор.

"Когда мы поднялись на холм, и я оглянулся вокруг, все было заполнено. Я никогда в жизни не видел такого количества людей", — сказал он.

Просматривая сводки новостей, ученый не верил своим глазам. Купленная система американской пропаганды нагло перекручивает факты, подытожил он.