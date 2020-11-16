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16:08   16 Ноября 2020
Общество

"Конкорд": иски Пригожина приняты и назначены к рассмотрению в судах Москвы

"Конкорд": иски Пригожина приняты и назначены к рассмотрению в судах Москвы

Все шесть исков бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести, достоинства и деловой репутации приняты к рассмотрению в московских судах.

Информацию о том, что исковые заявления Пригожина к одиозному блогеру Алексею Навальному и его соратникам, а также к журналисту Максиму Шевченко и сетевому изданию Znak приняты к рассмотрению столичными районными судами, подтвердили на официальной странице пресс-службы компании "Конкорд" в социальной сети "ВКонтакте".

По словам представителей "Конкорда", дела по поданным исковым заявлениям будут слушаться сразу в четырех районных судах Москвы: Симоновском, Люблинском, Савеловском и Черемушкинском.

"Конкорд": иски Пригожина приняты и назначены к рассмотрению в судах Москвы

Основатель ФБК (признан иноагентом в РФ) Алексей Навальный выступит ответчиком сразу по двум исковым заявлениям, как и юрист так называемого "фонда" Любовь Соболь. По одному делу "достанется" их соратникам — руководителю региональных штабов блогера Леониду Волкову и депутату Владимиру Милову. Журналисту Максиму Шевченко также придется ответить на исковое заявление бизнесмена.

Напомним, в начале ноября петербургский предприниматель Евгений Пригожин пообещал довести дело против Навального и его сподвижника Милова до логического завершения.

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