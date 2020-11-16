Голландский журналист рассказал о влиянии западных спецслужб на суд по MH17

Спецслужбы Запада пытаются повлиять на судебный процесс по делу крушения Boeing MH17. Таким мнением поделился голландский журналист Эрик ван де Бик.

Спецслужбы Запада пытаются повлиять на судебный процесс по делу крушения Boeing MH17. Таким мнением поделился голландский журналист Эрик ван де Бик.

Эрик ван де Бик прокомментировал участие западных спецслужб в деле MH17. Они пытаются повлиять на ход расследования, пишет журналист в своем Twitter. Есть масса доказательств западного вмешательства, но это не освещается в СМИ. Эксперт решил, что на Западе пытаются продвинуть версию о причастности российских властей к судебному процессу по делу Boeing MH17.

"Я повторяю: есть иностранное влияние", — утверждает Эрик ван де Бик.

Крушение MH17 произошло в 2014 году над территорией Донбасса. Россиянин Олег Пулатов стал фигурантом это дела и дал показания, которые 3 ноября представили в голландском суде, сообщал RT.