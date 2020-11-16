Цыганова расскажет о клипе ко Дню матери на конференции в "Патриоте"

О работе она расскажет на конференции Медиагруппы "Патриот".

Пресс-центр Медиагруппы "Патриот" во вторник, 17 ноября, проведет онлайн-конференцию, гостьей которой станет исполнительница и композитор Вика Цыганова. Артистка расскажет о съемках нового клипа "Журавли", который будет посвящен Дню матери.

Во время пресс-конференции звезда российского шансона объяснит, как она видит "русский стиль" в современной моде, и почему на отечественной сцене практически не появляется исполнителей шансона.

Музыкальную карьеру исполнительница начала в 1988 в составе коллектива "Море". Спустя два года Цыганова решила начать сольную карьеру, которую продолжает по сей день.