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16:03   16 Ноября 2020
Общество

Цыганова расскажет о клипе ко Дню матери на конференции в "Патриоте"

Цыганова расскажет о клипе ко Дню матери на конференции в "Патриоте"

Пресс-центр Медиагруппы "Патриот" во вторник, 17 ноября, проведет онлайн-конференцию, гостьей которой станет исполнительница и композитор Вика Цыганова. Артистка расскажет о съемках нового клипа "Журавли", который будет посвящен Дню матери.

Во время пресс-конференции звезда российского шансона объяснит, как она видит "русский стиль" в современной моде, и почему на отечественной сцене практически не появляется исполнителей шансона.

Музыкальную карьеру исполнительница начала в 1988 в составе коллектива "Море". Спустя два года Цыганова решила начать сольную карьеру, которую продолжает по сей день.

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#патриот #день матери #Цыганова

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