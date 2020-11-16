15:50 16 Ноября 2020Политика
Похороны министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема начались в Дамаске
Траурная церемония прощания с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом проходит в мечети Саад ибн Муаз в Дамаске.
Траурная церемония прощания с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом проходит в мечети Саад ибн Муаз в Дамаске.
Министр иностранных дел и замглавы правительства Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем скончался сегодня в возрасте 79 лет, пишет ФАН. Почтить память сирийского министра пришли члены правительства страны, администрации президента и сотрудники госаппарата республики.
Муаллем возглавлял сирийское внешнеполитическое ведомство с 2006 года, до этого он десять лет работал послом САР в США. Глава МИД играл важную роль в политике ближневосточного государства. Ему было поручено "ливанское досье", он вел сложные переговоры с Израилем и развивал отношения с Ираном, а впоследствии и с Россией.