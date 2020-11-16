Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:50   16 Ноября 2020
Политика

Похороны министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема начались в Дамаске

Похороны министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема начались в Дамаске

Траурная церемония прощания с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом проходит в мечети Саад ибн Муаз в Дамаске.

Министр иностранных дел и замглавы правительства Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем скончался сегодня в возрасте 79 лет, пишет ФАН. Почтить память сирийского министра пришли члены правительства страны, администрации президента и сотрудники госаппарата республики.

Муаллем возглавлял сирийское внешнеполитическое ведомство с 2006 года, до этого он десять лет работал послом САР в США. Глава МИД играл важную роль в политике ближневосточного государства. Ему было поручено "ливанское досье", он вел сложные переговоры с Израилем и развивал отношения с Ираном, а впоследствии и с Россией.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сирия #дамаск #похороны #муаллем

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров