Похороны министра иностранных дел Сирии Валида Муаллема начались в Дамаске

Траурная церемония прощания с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом проходит в мечети Саад ибн Муаз в Дамаске.

Траурная церемония прощания с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом проходит в мечети Саад ибн Муаз в Дамаске.

Министр иностранных дел и замглавы правительства Сирийской Арабской Республики Валид Муаллем скончался сегодня в возрасте 79 лет, пишет ФАН. Почтить память сирийского министра пришли члены правительства страны, администрации президента и сотрудники госаппарата республики.

Муаллем возглавлял сирийское внешнеполитическое ведомство с 2006 года, до этого он десять лет работал послом САР в США. Глава МИД играл важную роль в политике ближневосточного государства. Ему было поручено "ливанское досье", он вел сложные переговоры с Израилем и развивал отношения с Ираном, а впоследствии и с Россией.