Путин проинформировал Макрона о ситуации в Карабахе

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил выполнение мирного соглашения по Карабаху.

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого обсудил выполнение мирного соглашения по Карабаху.

Лидеры обоих государств отметили стабилизацию обстановки в зоне Нагорного Карабаха. Владимир Путин проинформировал президента Франции о предпринятых российской стороной мерах для прекращения огня в зоне конфликта. Также российский лидер сообщил о создании мониторингового центра на территории Азербайджана для контроля приверженности перемирию в Карабахе.

Эммануэлю Макрону сообщили о привлечении российского миротворческого контингента, который развернули вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора. Стороны отметили, что обстановка в регионе стабилизировалась, а Армения и Азербайджан соблюдают подписанные соглашения.