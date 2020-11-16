Российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг ситуации в Карабахе

Миротворцы ВС РФ завершили установку наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Миротворцы ВС РФ завершили установку наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Специальные наблюдательные посты установлены в НКР для контроля за соблюдением режима прекращения огня, о котором 9 ноября договорились лидеры России, Азербайджана и Армении.

По данным Минобороны РФ, перемирие соблюдается по всей линии соприкосновения. Отмечается, что российские военно-транспортные самолеты выполнили 140 рейсов для переброски миротворцев в регион. В настоящее время переброска военнослужащих и военной техники в Карабах продолжается.

В НКР также организовано формирование российского Межведомственного центра гуманитарного реагирования.