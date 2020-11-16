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15:24   16 Ноября 2020
Происшествия

Апелляционный суд отменил заочный арест экс-президента Украины

Апелляционный суд отменил заочный арест экс-президента Украины

Суд отменил заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о Евромайдане, сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда.

Судья назначил новое рассмотрение дела об организации насильственных преступлений в феврале 2014 года в суде первой инстанции. Ранее Печерский районный суд Киева заочно заключил под стражу экс-президента Украины. Защита Януковича подала жалобу на это решение.

Фигурантами дела о гибели людей в 2014 году являются Янукович, бывший глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.

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#суд #арест #янукович #евромайдан

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