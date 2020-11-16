15:24 16 Ноября 2020Происшествия
Апелляционный суд отменил заочный арест экс-президента Украины
Суд отменил заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о Евромайдане, сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда.
Суд отменил заочный арест экс-президента Украины Виктора Януковича по делу о Евромайдане, сообщили в пресс-службе Киевского апелляционного суда.
Судья назначил новое рассмотрение дела об организации насильственных преступлений в феврале 2014 года в суде первой инстанции. Ранее Печерский районный суд Киева заочно заключил под стражу экс-президента Украины. Защита Януковича подала жалобу на это решение.
Фигурантами дела о гибели людей в 2014 году являются Янукович, бывший глава МВД Виталий Захарченко и экс-глава СБУ Александр Якименко.