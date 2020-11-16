Пенсии московичей увеличатся до 20 200 рублей

Ежемесячные пособия повысятся почти для 400 000 граждан, из которых 23 000 впервые получат право на надбавки. Индексация составит 3,7%, что превысит прогнозируемый размер инфляции.

Ежемесячные пособия повысятся почти для 400 000 граждан, из которых 23 000 впервые получат право на надбавки. Индексация составит 3,7%, что превысит прогнозируемый размер инфляции.

Минимальный размер пенсий для неработающих пожилых граждан, зарегистрированных в Москве и проживающих в столице не меньше десяти лет, с января 2021 года будет увеличен с 19 500 рублей до 20 220 рублей, заявил глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

Доходы московского пенсионера включают в себя различного рода субсидии, в числе которых бесплатный проезд на транспорте, льготы по оплате услуг ЖКХ, лекарственного обеспечения и так далее.

Кроме того, по словам главы департамента, с 1 января в Москве на 3,7% будет повышен размер выплат ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным.