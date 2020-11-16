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15:22   16 Ноября 2020
Экономика

Пенсии московичей увеличатся до 20 200 рублей

Пенсии московичей увеличатся до 20 200 рублей

Ежемесячные пособия повысятся почти для 400 000 граждан, из которых 23 000 впервые получат право на надбавки. Индексация составит 3,7%, что превысит прогнозируемый размер инфляции.

Минимальный размер пенсий для неработающих пожилых граждан, зарегистрированных в Москве и проживающих в столице не меньше десяти лет, с января 2021 года будет увеличен с 19 500 рублей до 20 220 рублей, заявил глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы Евгений Стружак.

Доходы московского пенсионера включают в себя различного рода субсидии, в числе которых бесплатный проезд на транспорте, льготы по оплате услуг ЖКХ, лекарственного обеспечения и так далее.

Кроме того, по словам главы департамента, с 1 января в Москве на 3,7% будет повышен размер выплат ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, труженикам тыла и реабилитированным.

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#москва #пенсии #индексация пенсий

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