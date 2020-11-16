Армяне отступили из Карабаха, Пашинян атаковал в Facebook

По мнению эксперта, армянскому премьеру не стоит лишний раз злить своих оппонентов нападками в соцсетях.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Facebook написал очередной пост, который вряд ли сможет смягчить пыл жителей Армении, вот уже неделю требующих его отставки.

«Сегодня я просмотрел десятки видеоматериалов солдат на передовой. Поражен глубиной ребят. Ребята, вы правы. Жду вас в Ереване. Окончательно решить вопросы тех, кто страдает под стенами. Горжусь вами», — написал Пашинян.

Подписчики тут же отреагировали гневными комментариями.

Протесты в Ереване начались 10 ноября, после того, как лидеры Азербайджана и Армении при содействии России подписали соглашение о перемирии в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). По документу стороны остались на текущих позициях. Учитывая то, что за несколько дней до этого армянская армия отступила и оставила город Шушу (в десятке километров от Степанакерта), возмущение народа можно понять, ведь спустя полтора месяца ожесточенных боев армяне потеряли значительную часть ранее принадлежащих им территорий.

В день начала протестов в столице Армении Пашинян в Facebook, будто бы подливая масла в огонь, сравнил возмущенных поражением митингующих с мышами, ворующими семена.

«Всех граждан, которые не имеют отношения к погромам, прошу идти домой. Всех граждан, которые верят в меня и верят в нас, прошу готовиться к борьбе. <…> Я не пошел на какую-либо сделку и действовал так, чтобы быть чистым перед Родиной, народом. В этот тяжелый момент мы должны стоять бок о бок против мышей, которые воровали семена. Ловцы рыбы в мутной воде – мы еще поговорим», — угрожал Пашинян 10 ноября.

Позднее премьер еще больше ужесточил риторику по отношению к митингующим и не стеснялся называть их погромщиками, грабителями, дезертирами.

«Из резиденции премьер-министра украли компьютер, часы, духи, водительские права и другие вещи. Все это, конечно, "во имя Родины"», — написал Пашинян после того, как протестующих выгнали из здания парламента, куда они ворвались 10 ноября.

«Моя жена и сын на позициях [в НКР] находятся на боевом дежурстве. А почему за их спиной погромщики? Возможно, на оставленных ими позициях беспрепятственно оказался противник», — допустил армянский премьер.

«Кстати, когда большая часть правоохранительной системы Армении была на передовой [в НКР], некоторые отбросы за их спиной собирали бригады преступников и погромщиков. Дезертиры и грабители», — добавил Пашинян.

Подобная активность в социальных сетях Пашиняну на пользу не пойдет, считает директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов. В глазах армян премьер-министр стал человеком, который не смог удержать важнейшую для нации как с политической, так и с культурной точки зрения территорию — Нагорный Карабах

Лидеру «бархатной революции» вряд ли удастся удержать власть, учитывая градус накала в обществе. А лишний раз раздражать соотечественников в Facebook, используя уничижительные эпитеты в адрес своих оппонентов, — далеко не лучшая идея, полагает собеседник ПС.

«Армянский народ считает, что Пашинян причастен к этому [потере территорий НКР], и, конечно же, требует крови. Премьер-министр страдает очень ограниченным геополитическим кругозором, как показали последние события. Поэтому он использует соцсети как привычный формат общения со сторонниками. Он же бывший журналист, в конце концов. Так что рассматривать каждое его заявление в Facebook на полном серьезе не стоит», — оценил Тарасов.

Виртуальное общение с народом не поможет Пашиняну остаться у власти, заверил собеседник «Политики Сегодня». Момент, когда премьер-министр покинет свой пост, уже не за горами, а лишние высказывания в Facebook только приближают неизбежное. Пока глава государства пытается оправдаться в соцсетях, протесты в Ереване не затихают.

«Пашинян уже ничего не сможет сделать. Исход армян идет с тех территорий, которые отдали Азербайджану. Это трагичный исход, армяне покидают свои дома, отказываясь проживать с азербайджанцами на территории единого государства. Это, конечно, не геноцид, как утверждает Пашинян, но это трагедия. Люди покидают земли, где они жили веками, и уходят в никуда. Как Пашиняну простят это? Никак», — подытожил специалист.

Никол Пашинян на последней пресс-конференции сообщил, что уходить в отставку даже на фоне митингов не собирается. Он также попросил представителей оппозиции дать гарантии мирного хода протестов в Ереване.

После прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе в регион вошли российские миротворцы. По указу президента Владимира Путина они будут контролировать обстановку на территории.

По данным Минобороны, военно-транспортные самолеты совершили 140 рейсов для переброски миротворцев. Завершена установка наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Кроме того, главы Минобороны России и Турции согласовали создание мониторингового центра по контролю за прекращением огня в Карабах, который будет рассматривать жалобы и проблемы, связанные с нарушением договоренностей.