Глава правительства Сирии почтил память министра иностранных дел страны

Премьер-министр Сирии Хусейн Арнус прокомментировал уход из жизни министра иностранных дел республики Валида Муаллемова.

Премьер-министр Сирии Хусейн Арнус прокомментировал уход из жизни министра иностранных дел республики Валида Муаллемова.

По словам главы правительства, скончавшийся министр был выдающимся политическим деятелем и дипломатом с громадным опытом, который всегда защищал интересы сирийского народа. Кроме того Арнус отметил, что Муаллем был голосом правды перед лицом терроризма и агрессии, сообщает ФАН.

Сирийский премьер подчеркнул, что министр иностранных дел оставил глубокий след в работе правительства республики, в котором нес службу своему народу.

Ранее стало известно, что глава Министерства иностранных дел Сирии Валид Муаллем ушел из жизни в возрасте 79 лет в понедельник, 16 ноября. По предварительной информации, причиной смерти политика стал рак.