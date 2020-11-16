Глава правительства Сирии почтил память министра иностранных дел страны
Премьер-министр Сирии Хусейн Арнус прокомментировал уход из жизни министра иностранных дел республики Валида Муаллемова.
По словам главы правительства, скончавшийся министр был выдающимся политическим деятелем и дипломатом с громадным опытом, который всегда защищал интересы сирийского народа. Кроме того Арнус отметил, что Муаллем был голосом правды перед лицом терроризма и агрессии, сообщает ФАН.
Сирийский премьер подчеркнул, что министр иностранных дел оставил глубокий след в работе правительства республики, в котором нес службу своему народу.
Ранее стало известно, что глава Министерства иностранных дел Сирии Валид Муаллем ушел из жизни в возрасте 79 лет в понедельник, 16 ноября. По предварительной информации, причиной смерти политика стал рак.