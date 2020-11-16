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15:04   16 Ноября 2020
Происшествия

Следователи возбудили дело после смерти пяти пациентов в столичной клинике

Следователи возбудили дело после смерти пяти пациентов в столичной клинике

Правоохранители возбудили дело после смерти пяти пациентов по вине врачей в московской клинике, сообщает пресс-служба СК РФ. 

Пациенты умерли в частной клинике, расположенной по Мичуринскому проспекту. Еще одной женщине был нанесен вред здоровью средней тяжести.

Следователи возбудили дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будут допрошены руководство и сотрудники.

Сообщается, что у организации не было лицензий на виды оказываемых медицинских услуг троим пациентам. О каких услугах идет речь — неизвестно.

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