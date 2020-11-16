Обама отказался работать с Байденом, опасаясь потерять жену

Первый темнокожий президент США заявил журналистам, что решил не огорчать свою Мишель возвращением в большую политику.

Бывший президент США Барак Обама заведомо отказался работать в кабинете администрации Джо Байдена из опасения потерять супругу Мишель. Об этом 44-й президент рассказал в интервью телеканалу CBS News.

«Есть некоторые вещи, которые я бы не стал делать, потому что Мишель оставит меня. Она бы сказала: "Что? Что ты делаешь?"» — объяснил свое решение экс-президент США.

Помимо приоритета семьи, Обама заявил, что его демократический единомышленник Байден не нуждается в советах. Однако экс-глава Белого дома готов помочь будущему хозяину Овального кабинета всеми возможными способами, за исключением личного присутствия на Пенсильвания-авеню.

«Теперь я не планирую внезапно работать с персоналом Белого дома или что-то в этом роде», — заверил 44-й президент США.

Впрочем, частичка «обамовской» администрации послужит новому президенту. На ключевые посты при Байдене рассматриваются кандидатуры экс-советника президента по вопросам нацбезопасности Сьюзан Райс и экс-заместитель Минобороны США по внешнеполитическим вопросам Мишель Флурной. Ранее женщины входили в число «ветеранов» администрации Обамы.

А что касается четы Обама, то у них есть много других забот, например, создание благотворительного фонда и контракт с развлекательной компанией Netflix. Супруги основали продюсерский центр Higher Ground Productions, который будет снимать для сервиса художественные и документальные фильмы.

В мемуарах «Земля обетованная», которые выйдут 17 ноября, Обама рассказал, что его стремительное восхождение в Сенат США, а в дальнейшем — и на пост главы государства сильно отразились на карьере супруги.

После его избрания Мишель пришлось отказаться от должности юриста, имевшей «реальное влияние», в пользу роли первой леди, которая, впрочем, была «слишком маленькой для ее дарований», заметил Обама.