Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом оказало губительное действие на экономику страны, так как квоты, выделяемые ЕС украинским производителям, пагубно влияют на единственную отрасль, которая хоть как-то работает – сельское хозяйство.

Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом оказало губительное действие на экономику страны, так как квоты, выделяемые ЕС украинским производителям пагубно влияют на единственную отрасль, которая продолжает хоть как-то функционировать на Украине – сельское хозяйство.

Об этом в комментарии RT рассказал президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, который уверен, что подписание Киевскими властями в 2014 году Соглашения об ассоциации с ЕС «убило экономику Украины».

Сельское хозяйство, по его словам, это единственная отрасль, которая хоть как-то продолжает существовать на Украине, но на него сильное влияние оказывает, то что Евросоюз выделяет украинских сельхозпроизводителям очень скромные квоты, для поставки своей продукции в страны ЕС.

«Когда Украина торговала с ЕС без соглашения об ассоциации, она по многим показателям продавала туда продукции больше, чем продаёт сейчас», — объяснил Ищенко.

Популярные среди украинских экспортеров квоты на отдельные виды сельхозпродукции используются настолько малы, что они используются еще в начале года. Так, например, к концу января 2020 году квоты на солод и пшеничную клейковину были использованы почти на три четверти – на 72%, на яблочный и виноградный соки – на 67%, на сахар – на 28%, на полуфабрикаты из мяса птицы и само мясо птицы – на 25%, и на яйца и альбумины – на 20%.

При этом Киев может поставлять в Европу свою продукцию и после того, как тарифные квоты исчерпаны. Благодаря квотам украинские производители могут экспортировать свою продукцию по нулевой или льготной ставке пошлины. А когда квоты заканчиваются украинцам приходится платить за свой экспорт пошлины в полном объеме.