МИД Армении опроверг слова Пашиняна о предложении сдать Шуши

Внешнеполитическое ведомство Армении опровергло слова главы правительства республики Никола Пашиняна о том, что перед Ереваном ставился вопрос об отказе от города Шуши в НКР.

Внешнеполитическое ведомство Армении опровергло слова главы правительства республики Никола Пашиняна о том, что перед Ереваном ставился вопрос об отказе от города Шуши в НКР.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что в ходе переговоров по Нагорному Карабаху ставился вопрос о передаче Азербайджану ряда районов, в том числе города Шуши.

Пашинян сказал, что войны в Карабахе можно было бы избежать, если бы Армения передала Азербайджану семь районов и город Шуши.