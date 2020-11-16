Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:55   16 Ноября 2020
Армия

МИД Армении опроверг слова Пашиняна о предложении сдать Шуши

МИД Армении опроверг слова Пашиняна о предложении сдать Шуши

Внешнеполитическое ведомство Армении опровергло слова главы правительства республики Никола Пашиняна о том, что перед Ереваном ставился вопрос об отказе от города Шуши в НКР.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что в ходе переговоров по Нагорному Карабаху ставился вопрос о передаче Азербайджану ряда районов, в том числе города Шуши.

Пашинян сказал, что войны в Карабахе можно было бы избежать, если бы Армения передала Азербайджану семь районов и город Шуши.

"Но мы не хотели соглашаться на это. Правительство Армении, Вооруженные силы Армении, Армия обороны Арцаха приняли вызов и боролись до конца. К сожалению, победоносного завершения борьбы не случилось", — сообщил Пашинян.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#армения #пашинян #шуши

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров