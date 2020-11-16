14:55 16 Ноября 2020Армия
МИД Армении опроверг слова Пашиняна о предложении сдать Шуши
Внешнеполитическое ведомство Армении опровергло слова главы правительства республики Никола Пашиняна о том, что перед Ереваном ставился вопрос об отказе от города Шуши в НКР.
Внешнеполитическое ведомство Армении опровергло слова главы правительства республики Никола Пашиняна о том, что перед Ереваном ставился вопрос об отказе от города Шуши в НКР.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что в ходе переговоров по Нагорному Карабаху ставился вопрос о передаче Азербайджану ряда районов, в том числе города Шуши.
Пашинян сказал, что войны в Карабахе можно было бы избежать, если бы Армения передала Азербайджану семь районов и город Шуши.
"Но мы не хотели соглашаться на это. Правительство Армении, Вооруженные силы Армении, Армия обороны Арцаха приняли вызов и боролись до конца. К сожалению, победоносного завершения борьбы не случилось", — сообщил Пашинян.