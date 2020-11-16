Путин потребовал разоблачать пропаганду употребления "легких" наркотиков

Президент России Владимир Путин призвал разоблачать недействительную пропаганду "цивилизованного" употребления "легких" наркотических веществ.

Президент России Владимир Путин призвал разоблачать недействительную пропаганду "цивилизованного" употребления "легких" наркотических веществ.

Ранее российский лидер заявил, что необходимо усилить контроль за деятельностью частных организаций в России, которые занимаются реабилитацией наркозависимых.