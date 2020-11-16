Спикером Верховной рады впервые станет женщина

Обязанности председателя украинского парламента будет исполнять женщина. Спикер и вице-спикер Верховной рады заболели коронавирусом.

Обязанности председателя украинского парламента будет исполнять женщина. Спикер и вице-спикер Верховной рады заболели коронавирусом.

Обязанности главы Верховной рады Украины временно будет исполнять Елена Кондратюк - депутат от фракции "Батькивщина" и зампред федерального парламента. Решение о назначении Кондратюк подписал спикер Рады Дмитрий Разумков. Сам он вынужден отправиться на больничный "на период временной нетрудоспособности" из-за болезни, вызванной коронавирусом.

Коллеги поздравили парламентария. Депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин подчеркнул, что это исторический момент. Никогда прежде Верховную раду не возглавляла женщина.

"Пусть это и временно… Елена Кондратюк — успеха. "Голос" всегда готов поддержать конструктивную работу", — отметил парламентарий.

Не исключено, что именно Кондратюк придется принимать достаточно сложное политическое решение по вопросу роспуска Конституционного суда.